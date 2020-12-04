В начале 2021 года должен состояться официальный анонс нового мощного флагмана китайской компании Xiaomi. Однако изображения модели Xiaomi Mi 11 утекли в сеть задолго до официальной премьеры.

Сайт Slashleaks выложил фотоснимки топового смартфона китайского производителя, на которых можно оценить общий вид устройства.

По фотографиям выяснилось, что Xiaomi Mi 11 получит новый дизайн, но с идеями, взятыми у своих конкурентов. К примеру, основная камера будет размещена в левом верхнем углу в квадратном блоке – такую компоновку использует iPhone 12 и Google Pixel 5.

Утечки фотографий Xiaomi Mi 11 / Фото: SlashLeaks

В то же время Xiaomi Mi 11 отличается тем, что использует менее выдающиеся модули камер и для них задействует небольшую выступающую над корпусом площадку, а также использует кольцевую светодиодную вспышку.

Xiaomi Mi 11 порадует будущих владельцев тем, что все еще не отказывается от ИК-порта, тогда как другие производители давно не используют эту крайне удобную опцию для управления бытовой техникой – смартфон выступает в качестве пульта управления.

Рекламный плакат Xiaomi Mi 11 / Фото: SlashLeaks

Есть слухи, что вместе с Xiaomi Mi 11 будет выпущена модель Pro (как iPhone 12 Pro) и получит совершенно другой дизайн камеры: якобы ее модули будут располагаться горизонтально в ряд.

Инсайдер под ником Ice Universe также сообщает, что анонс смартфона должен состояться не в следующем году, а в конце этого месяца.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi готовили смартфон с 200 МП фотокамерой. Также ранее Xiaomi создала самый мощный смартфон в мире – мы попытались узнать, в чем его секрет.

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