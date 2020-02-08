Xiaomi выпустит самый мощный смартфон в мире [ Редактировать ]
Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон Mi 10 Pro. По результатам тестов аппарат станет самым мощным из всех существующих. По крайней мере так утверждает блог Digital Chat Station.
По информации авторов блога результат тестов AnTuTu смартфона Mi 10 Pro составил почти 600 тысяч баллов. "Не Pro" версия набрала чуть меньше - 500 тысяч. Прошлым лидером китайского сервиса был Realme X50 - 574 тысячи баллов.
Xiaomi Mi 10 Pro должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 8ГБ оперативной памяти. Презентация смартфона должна была состояться в середине февраля, однако из-за вспышки коронавируса традиционное представление отменяется. Китайская компания ограничится онлайн-презентацией.
Тем временем другой китайский гигант Huawei обошел Apple в "гонке вооружений". Представители Поднебесной продали на 40 миллионов смартфонов больше.
Успехи китайских компаний вдохновили на собственную разработку страну - соседку - в Северной Корее появится свой "первый в своем поколении" смартфон. Гаджет, создание которого курирует лично Ким Чен Ын, получит свою собственную операционную систему.
Ранее podrobnosti.ua рассказали, чему научились смартфоны за десять лет.
по теме
"Самый передовой" смартфон: как будет выглядеть новый гаджет
В Северной Корее презентовали смартфон Kindalai 7 "новейшего поколения"
Смартфон Huawei показали с полностью прозрачным экраном
В сети появился набор концептуальных изображений, на которых показан якобы Huawei Mate 40 с прозрачным экраном
Huawei розроблюватиме технологію 5G у Британії: чому США проти?
Загострення відносин між Британією та Сполученими Штатами. Лондон вирішив допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G в країні. У Вашингтоні проти
США протестують проти угоди Британії із Huawei
Загострення відносин між Британією та Сполученими Штатами. Лондон вирішив допустити китайську компанію Huawei до розробки технології 5G в країні
Слили фото нового Samsung Galaxy Note20
У компании Samsung будет новая модель смартфона Galaxy Note20