Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новый смартфон Mi 10 Pro. По результатам тестов аппарат станет самым мощным из всех существующих. По крайней мере так утверждает блог Digital Chat Station.

По информации авторов блога результат тестов AnTuTu смартфона Mi 10 Pro составил почти 600 тысяч баллов. "Не Pro" версия набрала чуть меньше - 500 тысяч. Прошлым лидером китайского сервиса был Realme X50 - 574 тысячи баллов.

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Xiaomi Mi 10 Pro должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 865 и 8ГБ оперативной памяти. Презентация смартфона должна была состояться в середине февраля, однако из-за вспышки коронавируса традиционное представление отменяется. Китайская компания ограничится онлайн-презентацией.

Тем временем другой китайский гигант Huawei обошел Apple в "гонке вооружений". Представители Поднебесной продали на 40 миллионов смартфонов больше.

Успехи китайских компаний вдохновили на собственную разработку страну - соседку - в Северной Корее появится свой "первый в своем поколении" смартфон. Гаджет, создание которого курирует лично Ким Чен Ын, получит свою собственную операционную систему.

Ранее podrobnosti.ua рассказали, чему научились смартфоны за десять лет.