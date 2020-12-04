У зоопарку Токіо вперше в історії народилося слоненя [ Редактировать ]
У токійському зоопарку уперше за 138 років його існування народилося слоненя. Його вже представили публіці. Втім, імені поки що не вигадали. Залишили це на розсуд відвідувачів - на сайті звіринцю влаштували голосування.
За словами працівників зоопарку, дитинча повністю здорове та має гарний апетит.
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