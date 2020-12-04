Німеччина продовжує локдаун ще на місяць. Італія забороняє громадянам поїздки між регіонами під час новорічних свят. Натомість Австрія готується відкривати гірськолижні курорти. Чому одні європейські країни посилюють карантин, а інші, навпаки, пом'якшують?

У Новий рік - в режимі часткового локдауну. Уряд Німеччини подовжив карантинні обмеження до 10 січня. Таке рішення ухвалили на відеонараді Ангели Меркель з прем'єрами всіх німецьких земель.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Ще в листопаді, запроваджуючи частковий локдаун, ми попереджали: якщо ситуація істотно не поліпшиться, ми будемо змушені подовжити дію обмежень. Ми не досягли своєї мети - щонайбільше 50 нових інфікувань на 100 тисяч населення за тиждень.

До 10 січня в Німеччині будуть зачинені спортивні студії, салони краси, музеї та театри. Ресторани й кафе продаватимуть їжу тільки "із собою". А люди муситимуть обмежувати соціальні контакти: зустрічатися і проводити разом вільний час зможуть не більше ніж п'ять осіб із двох різних сімей.

Виняток зробили лише для різдвяних і новорічних свят. У цей період уряд попередньо дозволив збиратися невеликими компаніями - до десяти осіб. Втім, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться, це пом'якшення ще можуть переглянути.

Подорожувати країною під час свят, щоб відвідати рідних і друзів, у Німеччині поки що дозволено. На відміну від Італії. Офіційний Рим сьогодні заборонив поїздки між регіонами на Різдво і Новий Рік. Обмеження діятиме з 21 грудня до 6 січня.

Роберто Сперанца, міністр охорони здоров'я Італії:

Без істотних обмежень пересування, без зміни наших звичок і дотримання правил безпеки - ми не зможемо протистояти вірусу на цьому етапі.

А от Австрія, навпаки, готується поступово виходити з локдауну. Від наступного понеділка в країні відновлять роботу школи, дитсадки, перукарні та магазини.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Завдяки локдауну ми тепер маємо змогу поетапно і дуже обережно пом'якшувати обмеження. З 7 грудня ми відкриємо низку закладів. Але ресторани і кафе, а також культурні установи поки що не працюватимуть, до 7 січня.

Напередодні Різдва Австрія відкриє і гірськолижні курорти. Переважно для своїх. Гості з країн, які входять до зони ризику, зможуть покататися на лижах лише після десятиденної самоізоляції.