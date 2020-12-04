В пятницу, 4 декабря, в Украине отмечают большой христианский праздник - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

В честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения. В православии верили, что в этот день по улицам проезжает сама "Зима".

В этот день хорошим знаком принято считать, если на улице одновременно "правят" мороз и солнце. Тогда, согласно поверьям, урожай хлеба будет достойным. И наоборот, пасмурная погода говорит о скудном урожае.

Что нельзя делать 4 декабря:

4 декабря нельзя отказывать в радушии и не принимать приглашение в гости. Считается, что чем добрее и отзывчивее вы будете в этот день, тем счастливее начнется будущий год.

Лучше отказаться в этот день от алкоголя - совсем. Считается, что тот, кто ослушается этого совета предков, может серьезно заболеть.

Сны эту ночь они могут быть вещими. Существует даже такая примета: если погода с самого утра плохая, значит, сновидение исполнится в этот же день.

А вот от бытовых дел и всего, что связано с домашним творчеством, в эту пятницу лучше отказаться. Уборка, шитье и ремонт нужно отложить на другой день.

Не рекомендовали наши предки стирать и менять постельное белье 4 декабря. Они верили, что в противном случае может наступить бессонница или станут сниться кошмары.

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