Видеохостинг YouTube предоставил пользователям бесплатный доступ ко всем частям кинофраншизы об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом сообщает блог сервиса.

Теперь поклонники бондианы могут бесплатно смотреть YouTube 22 фильма о суперагенте, роль которого в разное время исполняли: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Фильмы доступны по ссылке youtube.com/watchbond или на вкладке "Фильмы и шоу".

Среди них картины "И целого мира мало" (The World Is Not Enough, 1999), "Казино Рояль" (Casino Royale, 1954), "Из России с любовью" (From Russia with Love, 2001) и другие.

Первый фильм о приключениях Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. В 2021 году выйдет еще одна картина о культовом персонаже - "Не время умирать" (No Time To Die). Напомним, что клип на песню к нему выпустила Билли Айлиш.

Шон Коннери, который умер в октябре 2020 года, по результатам опросов, считается лучшим исполнителем роли Бонда в шпионской франшизе Он сыграл в семи фильмах Бондианы: "Доктор Ноу" (1962 год), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967).

