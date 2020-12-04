Фильмы о Джеймсе Бонде стали бесплатными на YouTube [ Редактировать ]
Источник: Everett Collection
Видеохостинг YouTube предоставил пользователям бесплатный доступ ко всем частям кинофраншизы об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом сообщает блог сервиса.
Теперь поклонники бондианы могут бесплатно смотреть YouTube 22 фильма о суперагенте, роль которого в разное время исполняли: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.
Фильмы доступны по ссылке youtube.com/watchbond или на вкладке "Фильмы и шоу".
Среди них картины "И целого мира мало" (The World Is Not Enough, 1999), "Казино Рояль" (Casino Royale, 1954), "Из России с любовью" (From Russia with Love, 2001) и другие.
Первый фильм о приключениях Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. В 2021 году выйдет еще одна картина о культовом персонаже - "Не время умирать" (No Time To Die). Напомним, что клип на песню к нему выпустила Билли Айлиш.
Шон Коннери, который умер в октябре 2020 года, по результатам опросов, считается лучшим исполнителем роли Бонда в шпионской франшизе Он сыграл в семи фильмах Бондианы: "Доктор Ноу" (1962 год), "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965) и "Живешь только дважды" (1967).
Напомним, что Despacito в прошлом: на YouTube новый рекордсмен по просмотрам.
Ранее сообщалось, что с YouTube пропали популярные советские мультфильмы.
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