Легендарный суперкар Джемса Бонда заметили в Одессе (фото) [ Редактировать ]
Источник: The State Journal-Register
В Одессе был замечен элитный суперкар Aston Martin One-77 - любимый автомобиль легендарного спецагента Джеймса Бонда. Об этом сообщают "Факты".
Выпущенный лимитированной серией в 77 экземпляров, он входит в десятку самых роскошных и скоростных авто. Под капотом автомобиля находится 12-цилиндровый двигатель объемом 7,3 л. Его мощность составляет 760 л. с. Aston Martin One-77 способен разгоняться до 354 км/час и набирать "сотку" за 3,9 секунды.
Шасси автомобиля с несущим кузовом сделано из углеродного волокна, а корпус изготовлен вручную из алюминия.
Начальная цена такого автомобиля начиналась от $2 млн.
Чудо британского автопрома было замечено в Одессе. Водитель передвигается на нем в сопровождении личной охраны на внедорожнике.
Ранее сообщалось, что Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильма про Джеймса Бонда.
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