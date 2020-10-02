Билли Айлиш выпустила клип на песню к новому фильма про Джеймса Бонда (видео) [ Редактировать ]
Источник: Jordan Strauss/Invision
Американская певица Билли Айлиш представила клип на заглавную музыкальную композицию к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Песня получила название "No Time To Die".
18-летняя певица - самый молодой автор главной песни в истории киноэпопеи об "агенте 007".
"Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр. 9 апреля 2020 года состоится премьера фильма.
В конце января 2020 года Билли Айлиш стала самой молодой в истории премии "Грэмми" победительницей во всех основных номинациях: "Альбом года", "Лучший поп-альбом" (за дебютную пластинку "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), "Песня года" (за сингл "Bad Guy") и "Запись года", а также в номинации "Лучший новый исполнитель".
Ранее сообщалось, что мама Билли Айлиш рассказала "унизительную историю" о певице.
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