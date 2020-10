Американская певица Билли Айлиш представила клип на заглавную музыкальную композицию к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Песня получила название "No Time To Die".

18-летняя певица - самый молодой автор главной песни в истории киноэпопеи об "агенте 007".

"Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр. 9 апреля 2020 года состоится премьера фильма.

В конце января 2020 года Билли Айлиш стала самой молодой в истории премии "Грэмми" победительницей во всех основных номинациях: "Альбом года", "Лучший поп-альбом" (за дебютную пластинку "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"), "Песня года" (за сингл "Bad Guy") и "Запись года", а также в номинации "Лучший новый исполнитель".

