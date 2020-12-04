В пятницу, 4 декабря, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга заявил о том, что министерство будет предлагать правительству рассмотреть вариант введения жесткого карантина с первых чисел января.

Такие даты были выбраны в связи с тем, что в МОЗ прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 на январь-февраль.

Он также отметил, что, по мнению МОЗ, продолжительность такого карантина для достижения максимального эффекта должна составлять 3 недели.

Напомним, что в Украине завершился режим карантина выходного дня.

Тем временем, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

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Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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