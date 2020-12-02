Украинцы снова могут посещать заведения на выходных / Фото: Getty Images

В Украине завершился режим карантина выходного дня. Так, он продлился с 14 по 30 ноября. Таким образом, уже в эти выходные, 5-6 декабря, общественные заведения, спортзалы, развлекательные центры и ТРЦ будут работать.

Отметим, что 17 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможности повторного полного локдауна в стране.

А вот глава Минздрава Максим Степанов подчеркнул, что эффективности карантин выходного дня не показал из-за того, что люди его попросту не придерживались. Поэтому, продолжать его не планируют.

Ранее Степанов рассказал, когда ждать локдауна.

Тем временем, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

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Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. Глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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