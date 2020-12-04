2 січня Україна на три тижні піде в жорсткий локдаун - депутат [ Редактировать ]
Народний депутат від "Слуга народу" Лада Булах у п'ятницю ввечері, 4 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" назвала терміни введення жорсткого локдауну в Україні.
Вона зазначила, що локдаун введуть 2 січня, він триватиме три тижні. Водночас депутат наголосила, що це орієнтовна дата, оскільки офіційної інформації стосовно цього питання ще нема.
"2 січня на три тижні. Але це - гіпотеза", - сказала вона.
Лада Булах також додала, що не бачить проблеми у введенні жорстких карантинних обмежень під час новорічних свят, оскільки країна буде відкрита й транспорт працюватиме.
Раніше повідомлялося, що нових хворих на коронавірус в Україні знову більше, ніж тих, хто одужав. У МОЗі вважають, що запроваджувати повний локдаун у країні зараз - не потрібно. Тож рекомендуватимуть уряду ввести суворі обмеження з нового року - на три тижні.
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