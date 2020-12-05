По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально 13 825 случаев коронавируса, среди которых заболели 713 детей и 629 медработников. Умерли от коронавируса 13 421 человек (+226 за сутки), а 412 533 пациентов (+14 724) выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Совершено тестирований – 67 533 (в частности методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995). Всего проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в:

Киеве (1541),

Днепропетровской (1058),

Одесской (1015),

Запорожской (1001)

Киевской (995) областях.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства в ответ на распространение в стране COVID-19.

Напомним, ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

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