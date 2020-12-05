Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально 13 825 случаев коронавируса, среди которых заболели 713 детей и 629 медработников. Умерли от коронавируса 13 421 человек (+226 за сутки), а 412 533 пациентов (+14 724) выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Совершено тестирований – 67 533 (в частности методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995). Всего проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в:
- Киеве (1541),
- Днепропетровской (1058),
- Одесской (1015),
- Запорожской (1001)
- Киевской (995) областях.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства в ответ на распространение в стране COVID-19.
Напомним, ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Читайте также, у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
по теме
12,5 тисяч нових інфікувань коронавірусом за минулу добу в Україні. Ушпиталили майже півтори тисячі людей
Минулої доби госпіталізовано більше тисячі осіб, померли від недуги - 114 людей
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив: жорсткий карантин може суттєво поліпшити епідситуацію в Україні
У лідерах антистатистики незмінно - столиця, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Київська області
Пацієнти скаржаться, що кисень дають лише по 15 хвилин на день, втім в МОЗ заявляють: цю ситуацію намагаються виправляти