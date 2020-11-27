В пятницу, 27 ноября, на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства из-за ситуации с коронавирусом.

Если люди будут соблюдаться карантинные требования правительству не придется вводить жесткий локдаун.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, если люди будут носить маски на лице на протяжении трех недель, уровень распространения COVID-19 уменьшится в разы.

Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр.

Санврач добавил, что через неделю будет представлена статистика относительно результатов карантина выходного дня.

Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о введении карантина выходного дня - ред.) прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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