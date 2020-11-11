У берегов Турции в Средиземном море столкнулись два корабля. На данный момент известно о не менее четырех жертвах.

Об этом сообщает сайт береговой охраны Военно-морских сил Турции.

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Так, утром 11 ноября у побережья провинции Адана в 15 морских милях от берега столкнулись танкер под флагом Греции и рыболовное судно под флагом Турции, в результате чего последнее перевернулось.

На место крушения направили три катера береговой охраны и группу водолазов. Спасатели обнаружили четыре тела, еще один человек считается пропавшим без вести. Поисковая операция продолжается.

Ранее сообщалось, что в Турции случилась смертельная авария туристического катера.