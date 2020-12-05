Вирвана апаратура та зламані меблі. В Одеській обласній раді перше засідання не обійшлось без заворушень. Там депутати заблокували трибуну, дійшло до сутичок та штовханини. Що не поділили?

За трибуною Одеської обласної ради людно. Представники трьох політичних сил "Опозиційної платформи - За життя", "Партії Шарія" і "За майбутнє" влаштували мирне блокування. Усе - через дії виборчої комісії, яка досі не зареєструвала нових депутатів від партії "За майбутнє".

Яна Фрейман, депутат Одеської обласної ради:

Те, що зараз не реєструють якихось депутатів і не дають їм можливості працювати - це незаконно! Я впевнена, що не це декларувала (партія - ред.) "Слуга народу" у своїх передвиборчих обіцянках. Я впевнена, що не це декларувала одеська партія власті у свої передвиборчих обіцянках. Тому ми хочемо висловити свою солідарність з усіма тими, хто зараз блокує свою трибуну і хоче домогтися законності, яка повинна бути в Україні наразі!

Від партії "За майбутнє" в Одеську облраду пройшли десятеро депутатів. І дев'ятьом з них відмовляють у реєстрації. У таких діях виборчої комісії депутати вбачають спробу зірвати вибори. Кажуть: комісія працює на вимогу "Слуг народу", які об'єдналися з представниками "Євросолідарності" та "Довіряй справам". В "Опозиційній платформі - За життя" заявили, що нові обличчя діють старими методами. І роблять це з однією метою: поставивши в результаті підкилимних махінацій свою слухняну кандидатуру на посаду голови облради.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської обласної ради:

На сегодняшний день "Слуга народа" совместно со своим коаллициантом блокирует работу комиссии и не дают зарегистрировать политическую партию "За майбутнє". Знаете, это такая агония и боязнь выйти в сессионный зал ичестно побороться за какие то руководящие должности в облсовете. Мы призываем: выходите в зал, не бойтесь, мы вас не будем ругать, бить. Приходите, берите, голосуйте!

Блокування перейшло у штовханину. Поліція, яка приїхала на сесію, намагалася розблокувати трибуну. Як результат - розтрощені меблі та апаратура. А депутат Тетяна Плачкова отримала, ймовірно, перелом руки.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Нападение на народного депутата Плачкаву группой спецназа, которая питалась вытеснить депутатов областного совета с трибуны - депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", партии "За майбутнє", "Партії Шарія", которая пытается воспрепятствовать незаконному проведению сессии в отсутствии депутатов партии "За майбутнє", которых абсолютно незаконно не регистрируют в качестве депутатов - они не могут принять участие в сессии.

Після 12-годинного протистояння, депутатів від партії "За майбутнє" зрештою зареєстрували.