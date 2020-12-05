Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов рассказал, почему украинские власти решили добровольно отдать свое ядерное оружие.

Мы не могли не отдать ядерное оружие, потому что Украина не производила ядерные боеголовки. Они завозились из России, носители стояли в Украине, 176 носителей, а ядерных боеголовок было 1300. И все в жизни имеет начало и имеет окончание. Так и боеголовки - они не вечны, наступает время, когда их надо менять. В 1997 году "срок жизни" боеголовок заканчивался, они становились опасными. Их нужно было снять с ракет и поставить новые, а у нас их не было, боеголовки не продаются. И, конечно, Россия никогда не обещала Украине, что заберет старые и поставит новые.

Кравчук признал, что Украина отказалась от своего ядерного статуса под внешним давлением. Но при этом страна была не в состоянии обслуживать и контролировать смертоносные боеголовки.

Были и вопросы давления, но если бы мы знали, что имеем свои боеголовки, полигоны для испытаний, возможность контролировать ядерное оружие - ясное дело, что можно было бы договариваться и говорить, что раз вы давите, мы будем искать другие варианты. Но тут давление совмещалось с объективной ситуацией, когда ядерное оружие становилось опасным. Мне ученые на документах показывали, что если мы не сделаем этого шага, то ядерный Чернобыль нам просто покажется цветочками. Каждая из тех боеголовок в десятки раз больше той, которая была сброшена на Хиросиму и Нагасаки.

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Экс-президент заявил, что тогдашний вице-президент США Альберт Гор (1993-2001 гг. - ред.) поставил Киеву жесткий ультиматум.

Альберт Гор прямо сказал: господин президент, если вы будете отказываться сложить ядерное оружие, к вам будут применены экономические, дипломатические ограничения и другие санкции. Его поддержали европейские лидеры. И Россия также поддержала эту идеологию.

Напомним, что Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России.

Ранее сообщалось, что ВВС Германии готовятся к ядерной войне.

В июне "Подробности" писали о том, в России утвердили условия использования ядерного оружия. Месяцем позже Конгресс США одобрил запрет на ядерные испытания.