Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поздравления военнослужащим Вооруженных сил Украины в связи с их профессиональным праздником.

По словам главы государства, это праздник мужественных и сильных воинов, которые обеспечивают мир и безопасность граждан.

Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу - с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан.

Зеленский добавил, что в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. Также пожелал солдатам крепкого здоровья и благополучия.

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Кроме того, День Вооруженных Сил Украины: душевные поздравления в стихах и картинках. В этот день принято поздравлять сухопутные, воздушные и военно-морские войска.