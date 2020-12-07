Децентрализация и полноценное местное самоуправление должны способствовать экономической и финансовой самостоятельности регионов, а не диктату из центра и ручному распределению финансовых ресурсов, как это происходит сейчас. Об этом заявил в комментарии журналистам Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Цинично прикрываясь разговорами о децентрализации, власть буквально разоряет местное самоуправление. Неподъемные обязанности без соответствующего финансирования ослабляют местную власть и снижают доверие к ней людей. Непрофинансированные расходы, делегированные из центра на места, по данным Ассоциации городов Украины, уже превысили 60 млрд гривен", - отметил Юрий Бойко.

Также, по его словам, серьезные проблемы на местах вызвала принудительная административно-территориальная реформа, затеянная Зе-командой перед выборами.

"Правительство своевольно кроило и перекраивало ОТГ и районы. Это спровоцировало организационную, финансовую и управленческую неразбериху и конфликты. Добавим к этому, что полмиллиона человек на востоке страны вообще были лишены права формировать свои советы. И теперь там распоряжаются военно-гражданские администрации. А проблемы людей не находят своего решения. Эта власть не уважает людей. Не уважает их права. Она толкает страну к долгам, кризису и распродаже, но виноватым хочет сделать местное самоуправление", - сказал политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что развитое местное самоуправление - чрезвычайно важный институт для украинской демократии, делающий государство более гибким и защищенным. Особенно в период кризисов.

"Именно местное самоуправление заботится о качестве жизни людей, решает их ежедневные проблемы, что особенно важно сейчас, в период эпидемии и кризиса. Но сильное самоуправление задает неудобные вопросы правительству. Поэтому сейчас власть делает все, чтобы ослабить и подчинить местные советы и мэрии, сделать их соучастниками в реализации антинародной политики. Угрозами и давлением она принуждает местных депутатов создавать в советах ручные коалиции. В союзе с партией войны Порошенко любыми путями продавливает назначение в руководство советов послушных "своих людей", - отметил он.

Если власть думает, что в Украине нет политической силы, способной противостоять политике разрушения украинского государства и самоуправления, то она ошибается, - уверен Юрий Бойко.

"Цель "Оппозиционной платформы - За жизнь" - провести настоящую децентрализацию в Украине. Мы будем всеми силами противодействовать антинародному сценарию власти и добиваться реальных полномочий для местных советов всех уровней", - сказал Сопредседатель оппозиционной политической силы.

Юрий Бойко акцентировал, что с такими задачами партия шла на местные выборы, этим задачам подчинена работа и сейчас.

"Мы формируем в местных советах эффективные народные коалиции, которые будут защищать права громад и работать над улучшением жизни людей. Наша парламентская фракция активно сотрудничает с местными депутатами и мэрами. Сейчас в период утверждения Государственного бюджета это особенно важно. Мы предоставим громадам реальную возможность влиять на государственную политику, обеспечим надежную финансовую базу местного самоуправления. Мы добьемся принятия Закона о всеукраинском и местном референдуме, гарантируем громадам и регионам право самостоятельно решать вопросы языка, культуры и исторической памяти. С этим мы шли на местные выборы и получили поддержку. Выполнению этих задач подчинена работа партии и сейчас", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".