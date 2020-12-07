А на Рівненщині вчитель замість агресивних методів виховання застосував фізично-культурні. Змушував учнів присідати зі снарядом у руках. Як виявилося згодом, це був металевий муляж. Виховний метод зафільмували підлітки. Відео швидко розлетілося мережею. І що цікаво - дехто дії педагога засуджує, а дехто - схвалює!

А от що думають правоохоронці. І як оцінюють "уроки присідання" самі учні - знає Сніжана Сидорук.

-Присягаюсь ніколи не зрадити українському народу. - Добре, маладец.

Поки один учень зачитує присягу, інший біля дошки присідає з металевим снарядом у руках. Це відео на уроці фільмують самі підлітки. В мережі його публікують в одній із батьківських спільнот.

-За спізнення на урок цькує дітей такими методами - присідання з тією штукою … - 50 разів? - Це урок захист України чи урок тортур та публічного приниження?

Такі "виховні" уроки відбувались ось у цьому професійному ліцеї в селищі Квасилів. Тут готують майбутніх кухарів, електрогазозварників та слюсарів. Присідали підлітки на уроці "Захист України".

Мы сами выходим и берем снаряд, и приседаем.

Присідали, розповідають учні, ті, хто порушував дисципліну. Запевняють, педагог їх не змушував, а ставив перед вибором.

В спортивних штанах, не ну не мона ходить. Нє ну він правильно робить. Це нічого такого протизаконного нема. В рубашці, штанах, там джинсах або ще в якісь не в спортивних.

Він наоборот: якщо хочете - я поставлю типу два за домашнє або типу присядете. Він для нас вибор робить. Хто хотів - той присідав.

Кабінет, де проходили "уроки присідання", нині зачинений. Колеги пояснюють: після скандалу вчителя звільнили.

Людмила Кравців, заступник директора Квасилівського професійного ліцею:

Інцидент прикрий. Викладач утримався від пояснень. От. Але ми стали на сторону здобувачів освіти, оскільки такий факт неприпустимий.

Олександр Нагорняк, учитель:

Моя думка проста: Я викладач Захисту України. Я готував козаків. А на бій вони саме й підуть. З нашого навчального закладу загинуло два хлопці - там на сході, щоб ви знали. А то, що вони присідали, не вчать уроки - да й все.

Такі виховні методи Олександра Нагорняка в обласному управлінні освіти назвали "непедагогічними". Бо училище - це не армія.

Петро Коржевський, начальник управління освіти Рівненської облдержадміністрації:

Це абсолютно нормальний педагог, який можливо десь за дуже ставився дисципліновано до викладання свого предмету та хотів, аби все було ідеально, можливо як в Збройних силах. Але заклад освіти це не військова частина і тому тут дещо інші методи і в роботі, і в педагога.

Чи можна виховання присіданням вважати булінгом тепер з'ясовуватиме й поліція. І хоча до правоохоронців скарг про жорстоке поводження ані від батьків, ані від учнів не надходило, ті все ж таки розпочали перевірку.

Марія Юстицька, т.в.о. керівника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Вирішуватиметься питання про притягнення до адміністративної відповідальності керівника закладу за неповідомлення органу Нацполіції про випадки булінгу учасника освітнього процесу.

Опубліковане відео викликало неоднозначну реакцію в мережі. Дехто дії вчителя - засуджує. Інші ж - навпаки - схвалюють.