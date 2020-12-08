Новоизбранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой главы Пентагона. Так, он назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны. Он станет первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон.

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Сообщается, Остин в последние дни стал одним из главных кандидатов после того, как наиболее перспективным кандидатом считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.

Ранее мы писали о том, что Трамп озвучил условие, при котором покинет Белый дом. Также Байден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства.

Кроме того, ранее сообщалось, что Байден планирует возобновить ядерную сделку с Ираном. Он готов снять все санкции, если Иран будет строго соблюдать условия сделки.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была подписана в 2015 году. В 2018-м США вышли из сделки, обвинив Иран в несоблюдении условий сделки и наложив на Тегеран санкции.

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