Дональд Трамп, 26 ноября, выступая перед журналистами пообещал оставить свой пост при условии, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. Но, при этом Трамп заявил, что если выборщики проголосуют таким образом, то "совершат ошибку". Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоит отметить, что Трамп откровенно заявил, что ему будет очень трудно уступить в нынешних обстоятельствах.

Также Трамп отказался сообщать, будет ли он присутствовать на инаугурации Байдена.

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Как отметили СМИ, на протяжении пресс-конференции Трамп настаивал на том, что выборы президента в США были сфальсифицированы.

Стоит отметить, по данным СМИ, на вопрос, покинет ли он Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за Байдена, Трамп сказал: "Конечно, я уйду. Конечно, буду. И вы это знаете."

Напомним, ранее Трамп помиловал своего экс-советника Майкла Флинна. Незадолго до передачи полномочий президента США он помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Тот еще в 2017 году признал, что солгал ФБР о деталях своего разговора с российским послом

Читайте также, Байден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства. Он планирует отменить ряд указов Дональда Трампа. В частности, в сфере климата и здравоохранения.