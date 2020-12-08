Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Анатолий Полосков.

Соответствующий указ был подписан 7 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Также глава государства подписал указ, которым уволил Алексея Петрова с должности главы Областной государственной администрации.

Петров занимал должность главы Закарпатской ОГА меньше года - с 23 апреля.

Новоизбранный глава ОГА Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Николаевской ОГА.

Также мы писали о том, что в Закарпатской ОГА зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 подтвердили у у семерых работников ОГА.

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