Зеленский назначил главу Закарпатской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Закарпатской областной государственной администрации (ОГА). Им стал Анатолий Полосков.
Соответствующий указ был подписан 7 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также глава государства подписал указ, которым уволил Алексея Петрова с должности главы Областной государственной администрации.
Петров занимал должность главы Закарпатской ОГА меньше года - с 23 апреля.
Новоизбранный глава ОГА Анатолий Полосков родился в 1968 году. Он работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главу Николаевской ОГА.
Также мы писали о том, что в Закарпатской ОГА зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 подтвердили у у семерых работников ОГА.
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О результатах совещания сообщат как можно скорее
Указ о назначении размещен на сайте Офиса президента