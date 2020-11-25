Зеленский назначил главу Николаевской ОГА [ Редактировать ]
В среду, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому, назначил Виталия Кима председателем Николаевской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.
Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового губернатора Николаевской области.
Также мы писали о том, как резидент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской облгосадминистрации.
Читайте также о том, что Зеленский уволил глав ОГА трех областей. Позже президент назначил временно исполняющими обязанности председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА.
Кроме того, в Борисполе назначили повторные выборы мэра.
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