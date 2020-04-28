В Закарпатской ОГА зафиксировали вспышку коронавируса [ Редактировать ]
Коронавирус/ Фото: Getty Images
С начала пандемии коронавируса у семерых работников Закарпатской ОГА подтвердили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Отметим, что вылечился один человек. Пятеро сотрудников заболели на минувшей неделе.
В связи со вспышкой коронавируса в здании ОГА и облсовета устанавливают ряд ограничений:
- Ограничить массовые мероприятия в админздании областной администрации и совета;
- Рекомендовано проводить совещания в режиме селекторной связи;
- В случае необходимости проводить совещания, рабочие встречи и заседания в помещениях с соблюдением дистанции между участниками 2 метра и в средствах индивидуальной защиты;
- Приостановить прием граждан по личным вопросам;
- В случае выявления факта температуры 37,2 и выше, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты, лицо в здание не допускается;
- График пропуска в (из) здание работников в рабочие дни: с 7.45 до 9.00; с 12.00 до 14.00, с 17.00 до 18.30 часов;
- Увеличение кратности уборки всех помещений здания (не менее 2-3 раз в течение рабочего времени учреждения).
- Рекомендовать райгосадминистрациям и горисполкомам, исполнительным органам местных советов (ОТГ) разработать и утвердить соответствующие меры.
по теме
Prev Next
28 апреля 2020 12:00
Когда в Украине закончится эпидемия коронавируса: ученые назвали сроки
Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая
28 апреля 2020 10:34
В Почаевской психбольнице массовое заражение коронавирусом - СМИ
В Почаевской психоневрологической больнице количество больных CОVID-19 увеличилось до 36
28 апреля 2020 10:02
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться: названо условие
Во вторник, 28 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
28 апреля 2020 09:35
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на 09:30 22 апреля, в Украине зафиксировали новые случаи коронавирусной болезни COVID-19
28 апреля 2020 09:12
Рост заболеваемости коронавирусом в ВСУ неизбежен - Генштаб
Такое заявление сделал главный эпидемиолог Вооруженных сил Николай Олим