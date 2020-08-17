В понедельник, 17 августа, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Закарпатской облгосадминистрации. Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи изымают доказательства по делу о махинациях с бюджетными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для больниц Закарпатской области.

К преступной схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона. Заказ на сумму 30 млн грн получила приближенная к местным чиновникам коммерческая структура.

Часть денег участники сделки присвоили, завысив реальную рыночную стоимость поставленной продукции. Проверка СБУ установила, что закупленные для медиков средства защиты - контрафакт, произведенный неизвестно где и кем. Костюмы биозащиты и респираторы не отвечают заявленным требованиям и имеют меньшую степень защиты.

По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Подозрения в деле о растрате бюджетных средств (ст. 191 УКУ) вручили бывшему, а также действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.

Как сообщил в своем Telegram-канале ужгородский журналист Виталий Глагола, подозреваемыми по этому делу проходят экс-директор Департамента здравоохранения Елизавета Биров и ее заместитель Иван Гуштан.

Их обвиняют в том, что они купили у фирмы 57 000 непригодных к использованию в медицине халатов. Следствие утверждает, что халаты закуплены для медиков без тендера всего одни сутки и по завышенной цене. Рыночная цена 300 гривен, а они куплены по 480 гривен за штуку. Убытки 30 млн гривен. Кроме того, подозрение вручено директору фирмы-поставщика ООО "Гуд-медикал" Олегу Гудашу.

Ранее сообщалось, что в Хустской районной больнице произошел сильнейший пожар, спасателям пришлось эвакуировать 140 пациентов и 60 медиков.