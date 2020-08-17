Обыски в Закарпатской ОГА: СБУ раскрыла детали (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 17 августа, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Закарпатской облгосадминистрации. Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи изымают доказательства по делу о махинациях с бюджетными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для больниц Закарпатской области.
К преступной схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА. Весной этого года они провели тендер на приобретение костюмов биологической защиты и респираторов для больниц региона. Заказ на сумму 30 млн грн получила приближенная к местным чиновникам коммерческая структура.
Часть денег участники сделки присвоили, завысив реальную рыночную стоимость поставленной продукции. Проверка СБУ установила, что закупленные для медиков средства защиты - контрафакт, произведенный неизвестно где и кем. Костюмы биозащиты и респираторы не отвечают заявленным требованиям и имеют меньшую степень защиты.
По факту растраты бюджетных средств начато производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Подозрения в деле о растрате бюджетных средств (ст. 191 УКУ) вручили бывшему, а также действующему чиновнику Департамента здравоохранения ОГА, а также двум руководителям фирмы-поставщика.
Как сообщил в своем Telegram-канале ужгородский журналист Виталий Глагола, подозреваемыми по этому делу проходят экс-директор Департамента здравоохранения Елизавета Биров и ее заместитель Иван Гуштан.
Их обвиняют в том, что они купили у фирмы 57 000 непригодных к использованию в медицине халатов. Следствие утверждает, что халаты закуплены для медиков без тендера всего одни сутки и по завышенной цене. Рыночная цена 300 гривен, а они куплены по 480 гривен за штуку. Убытки 30 млн гривен. Кроме того, подозрение вручено директору фирмы-поставщика ООО "Гуд-медикал" Олегу Гудашу.
Ранее сообщалось, что в Хустской районной больнице произошел сильнейший пожар, спасателям пришлось эвакуировать 140 пациентов и 60 медиков.
по теме
Жить "здесь и сейчас": как стать счастливым человеком
Советы психолога, которые помогут научиться не откладывать жизнь "на потом"
Какая маска лучше всего защищает от коронавируса
Маска модели N95 оказалась наиболее эффективна для защиты от коронавируса. А от бандан из флиса лучше отказаться
В Киеве чиновника поймали на крупной взятке
Против него начали уголовное производство
Медики и эксперты выступили в защиту главы Минздрава Степанова и требуют оставить его на посту
Эксперты требуют дать возможность министру завершить медицинскую реформу
Невероятное открытие: найдено лекарство от смертельной инфекции
Ученые использовали интерактивные технологии