Во вторник, 8 декабря, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что вероятность того, что в стране введут жесткий локдаун со 2 января, невелика.

К тому же он отметил, что уже в среду, 9 декабря, правительство намерено представить окончательную версию ограничений, которых стоит ожидать. Сейчас еще ведутся обсуждения.

Когда мы говорим о конечных ограничениях, они все должны быть действенными. Для меня важно иметь реальный локдаун, а не полу бутафорный.

Так, он сказал, что Минздрав хочет ввести карантин из-за того, что в январе в Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Мы должны подойти к этому пиковому росту с наименьшим количеством больных COVID-19, потому что это дополнительные серьезные загрузки медицинской системы. Мы готовим к этим вещам и финальная версия ограничений будет представлена уже завтра.

Ранее исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин раскрыл подробности грядущего локдауна.

Кроме того, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна. Об ужесточении карантина будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.

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