Жесткие карантинные меры будут введены на территории Украины в январе. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, введение "карантина выходного дня" смогло стабилизировать эпидситуацию в стране, а также значительно ослабить наплыв пациентов в больницы. Но динамика заболеваемости дает правительству повод на введение полного локдауна.

Отмечается, что в настоящее время проводится работа с местными властями на счет перечня ограничений, которые будут введены:

Праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%;

Музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%;

Праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.

К тому же, местные органы власти выступили за некоторые ограничения в транспорте, ресторанах и гостиницах.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что будет закрыто, а что продолжит работать при локдауне.

Кроме того, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна. Об ужесточении карантина будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.