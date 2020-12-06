Локдаун в Украине: стала известна дата ужесточения ограничений [ Редактировать ]
Жесткие карантинные меры будут введены на территории Украины в январе. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, введение "карантина выходного дня" смогло стабилизировать эпидситуацию в стране, а также значительно ослабить наплыв пациентов в больницы. Но динамика заболеваемости дает правительству повод на введение полного локдауна.
Отмечается, что в настоящее время проводится работа с местными властями на счет перечня ограничений, которые будут введены:
- Праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ - 100%;
- Музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга - 95%;
- Праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров - 90%.
К тому же, местные органы власти выступили за некоторые ограничения в транспорте, ресторанах и гостиницах.
Ранее мы писали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что будет закрыто, а что продолжит работать при локдауне.
Кроме того, Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна. Об ужесточении карантина будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.
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