Зеленский рассказал, закроют ли границы на время локдауна [ Редактировать ]
В пятницу, 4 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что вероятность введения локдауна в Украине в январе существует. Однако для украинцев государственная граница останется открытой.
"Давайте честно. Совсем избежать локдауна будет действительно очень сложно. Его вероятность в январе существует. Однако я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее сроки его введения и перечень всех карантинных ограничений", - заявил он.
Зеленский пообещал, что о введении локдауна будет известно не за неделю, как предусмотрено законом, а раньше.
"Вероятный локдаун в январе не значит, что вам нужно будет сдавать авиабилеты, отменять запланированный отпуск. Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда, и для въезда", - добавил он.
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