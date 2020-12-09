Якими будуть посилені карантинні обмеження від COVID-19 в Україні? [ Редактировать ]
Яким буде посилений карантин та як довго триватиме. Рішення сьогодні має озвучити уряд на засіданні, воно розпочнеться по обіді. Раніше, нагадаю, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун планують на початок січня.
Обмеження не стосуватимуться міжміського транспорту і метро. Як зауважили у Держпродспоживслужбі Києва, підземка на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок. У МОЗі напередодні сказали, що посилений карантин має збігатися з піком захворюваности на грип та ГРВІ, аби не перевантажувати медзаклади.
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