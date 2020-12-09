Яким буде посилений карантин та як довго триватиме

Яким буде посилений карантин та як довго триватиме. Рішення сьогодні має озвучити уряд на засіданні, воно розпочнеться по обіді. Раніше, нагадаю, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що локдаун планують на початок січня.

Обмеження не стосуватимуться міжміського транспорту і метро. Як зауважили у Держпродспоживслужбі Києва, підземка на останньому місці у списку обмежень, адже має гарну вентиляцію та контроль за носінням масок. У МОЗі напередодні сказали, що посилений карантин має збігатися з піком захворюваности на грип та ГРВІ, аби не перевантажувати медзаклади.