В Украине водителей такси снова решили вывести из тени. Так для работников этой сферы в Министерстве инфраструктуры подготовили новую реформу.

Так, отныне для работы в такси теперь будет нужна лицензия. Ее цена - примерно 6 тысяч гривен. Выдается она сроком на 12 месяцев. Если человек оформит себе лицензию таксиста, то его обещают освободить от налогов и ему даже не придется регистрироваться физическим лицом-предпринимателем.

Кого коснутся нововведения?

Изначально такие новшества коснутся водителей, которые работают с помощью сервисов Uber, Bolt и Уклон. По новому закону такие компании будут именоваться "провайдерами информационных услуг".

По словам экспертов, в бюджет поступает только 1 млрд гривен из возможных 40 млрд.

Лицензию можно будет также покупать ежемесячно, но тогда цена будет на 5% выше. А вот для таксистов на электромобилях предусмотрена скидка в размере 50%.

В правительстве рассчитывают, что за 5 лет в результате таких нововведений из тени выйдет не менее 10% таксистов, а проект принесет средства в бюджет, а также повысит безопасность на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Киеве на Кловском спуске произошло смертельное ДТП. Таксист уснул за рулем Skoda и въехал в припаркованный по пути автомобиль Subaru.

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