Pornhub ограничил загрузку видео на сайт и запретил скачивать [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Крупнейший в мире порносайт Pornhub объявил об изменении своих правил. В первую очередь нововведения должны защитить платформу от появления видео с участием несовершеннолетних. Об этом сообщатся на сайте ресурса.
Отменяется правило, позволявшее любому желающему загружать видеозаписи на сайт. Теперь это смогут сделать только партнеры Pornhub по контенту и участники Модельной программы сайта.
В 2021 году ресурс добавит функцию, позволяющую пользователям загрузить видео только после идентификации по отпечаткам пальцев.
Pornhub запретил скачивать видео с сайта. На такой шаг руководство ресурса решилось после ряда скандалов, когда видеозаписи, загруженные на сервис без согласия участников съемок или сделанные тайком, продолжали распространять в сети после удаления с сайта.
Чтобы бороться с распространением видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними, Pornhub будет использовать технологии CSAI Match и PhotoDNA. С помощью Content Safety API будут искать нелегальные записи.
Pornhub объявил об изменениях спустя несколько дней после выхода в The New York Times материала о том, как порносайт зарабатывает на "клубничке" с несовершеннолетними.
Скандал привел к тому, что платежные системы Visa и Mastercard объявили, что проведут собственное расследование относительно незаконного видео на Pornhub.
Напомним, что на период пандемии PornHub сделал бесплатным доступ к своему премиум-аккаунту во всем мире. Раньше ресурс предоставлял неограниченный доступ к крупнейшей коллекции фильмов для взрослых за $9,99 в месяц или $95,88 в год.
Ранее сообщалось, что известного украинского фотографа задержали за съемки порно с детьми.
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