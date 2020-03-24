Крупнейший в мире порносайт PornHub сделал бесплатным доступ к своему премиум-аккаунту во всем мире, чтобы сдержать распространение коронавируса. Бесплатный доступ к крупнейшей коллекции фильмов для взрослых можно получить до 23 апреля.

"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом", - сказано на странице сайта. Все что требуется от пользователя - поставить галочку под пунктом договора "я согласен на самоизоляцию".

До пандемиии коронавируса PornHub предоставлял доступ к своему премиум-аккаунту за $9,99 в месяц или $95,88 в год.

PornHub в начале марта предоставил бесплатный премиум-доступ к своему видео жителям Италии, Франции и Испании, где наблюдался огромный рост заболеваемости вирусом COVID-19. В результате этого посещаемость сайта в этих странах выросла в несколько раз.