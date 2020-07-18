Ученые связали просмотр порно с импотенцией [ Редактировать ]
Пристрастие к порно ухудшает эректильную функцию. К такому выводу пришли специалисты Антверпенского университета в Бельгии. О своем открытии они поведали на Ежегодном урологическом конгрессе.
Ученые создали онлайн-анкету со 118 вопросами, которую заполняли в основном мужчины в Бельгии и Дании. На вопросы ответили 3 267 мужчин. Их просили ответить, как часто мастурбируют, смотрят порно и как часто занимаются сексом. Также были стандартные вопросы по эректильной функции и сексуальному здоровью.
Особое внимание исследователи уделили мужчинам, которые занимались сексом в течение последних четырех недель. Это позволило оценить влияние просмотра порнографии на сексуальную активность.
Опрошенные мужчины в среднем смотрели порно 5-15 минут в неделю. Некоторые почти не увлекались порнографией, другие заходили на порно сайты почти каждый день. При этом около 23% мужчин в возрасте до 35 лет, участвовавших в опросе, признались, что у них есть проблемы при сексе с партнером.
Профессор Гюнтер де Вин считает, существует связь между временем, проведенным за просмотром порно, и проблемами с эректильной функцией при сексе с партнером.
Мы обнаружили, что 90% мужчин перематывают порнографические видео, чтобы посмотреть самые возбуждающие сцены. Нет сомнений в том, что порно влияет на то, как мы относимся к сексу. В нашем опросе только 65% мужчин считали, что секс с партнером более захватывающий, чем просмотр порнографии. Кроме того, 20% было необходимо смотреть более изощренное порно, чтобы получить тот же уровень возбуждения, что и раньше. Мы считаем, что проблемы эректильной дисфункции, связанные с порно, вызваны этим отсутствием возбуждения.
При этом ученые делают оговорку, что это был опрос, а не полноценное исследование, поэтому не стоит распространять его результаты на все население. Кроме того, выборка состояла в основном из молодых мужчин, привлеченных с помощью соцсетей. Такая категория больше других потребляет порнографический контент в интернете.
Тем не менее ученые считают, что требования мужчин к порнографическому контенту растут, и секс с партнером просто не может обеспечить им такого же уровня возбуждения.
Как просмотр порно сказывается на сексуальной функции женщин, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что ученые назвали импотенцию предвестником смерти.
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