Власти Ирана выплатят компенсации семьям погибших в катастрофе самолета МАУ, но только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.

Стоит отметить, по словам Енина, украинская сторона удовлетворена тем, что Иран готов выполнять свои обязательства, в том числе по выплате компенсаций семьям погибших.

Енин также отметил, что прокуратура Украины осуществляет процессуальное руководство в рамках этого дела.

Компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, увидит со стороны Ирана готовность завершить как техническое, так и уголовное расследование и привлечение виновных к ответственности

Заместитель министра иностранных подчеркнул, что размеры компенсаций будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинения иранской стороны.

Енин добавил, что украинская сторона будет настаивать на максимальной сумме компенсаций.

Напомним, ранее власти Ирана согласились выплатить компенсацию за сбитый Boeing МАУ.

Как мы ранее сообщали, что специалисты расшифровали данные с "черных ящиков".

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