Еще одна страна одобрила вакцину Pfizer [ Редактировать ]
Регулирующие органы Министерства здравоохранения Канады одобрили использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
К концу 2020 года страна планирует получить вакцины для 249 тысяч человек, сообщает CBC.
Отмечается, что регулятор завершил двухмесячное ознакомление с результатами испытаний вакцины и подтвердил эффективность препарата.
К концу года Канада планирует получить вакцину для полноценного курса из двух доз для 249 тысяч человек. В стране уже изучили возможности хранения препарата в особых условиях и тестово испытали мощности в штатах.
На следующей неделе Канада начнет получать вакцину из Бельгии, где ее будут производить ее для США, Канады, Евросоюза, Великобритании и Японии в течение года.
Ранее сообщалось, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо.
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