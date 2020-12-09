Приблизно половина населення України потрапить у пріоритетні групи вакцинації проти коронавірусу.

У Центрі громадського здоров'я повідомили, що таких груп 12. Це - медики, військові, освітяни, люди похилого віку, ті хто проживають у соцзакладах, а також ті, хто мають тяжкі захворювання. Всього це близько 21 мільйона українців.

Нагадаємо, зараз Україна веде перемовини з виробниками щодо закупівлі вакцини за кошти держбюджету. А 8 мільйонів доз, як очікується, ми отримаємо безкоштовно у першому півріччі наступного року за програмою "Ковакс". Цього вистачить на 4 мільйона громадян.