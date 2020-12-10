Правительство Государства Израиль и Марокко договорились о подписании дипломатического соглашения. Таким образом, это стало 4 миром, подписанным с арабским государством.

Подписание договора стало частью трехсторонних соглашений между США, Израилем и Марокко, которые подтверждают владение последними Западной Сахары.

Отмечается, что действующий президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с монархом Марокко Мохаммедом VI. Израиль сможет строить маршруты самолетов через воздушное пространство арабской страны. К тому же, Трамп высказал поддержку правительству Марокко об установлении полной автономии в Западной Сахаре.

Ранее мы писали, что правительство Государства Израиль подписало мирное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами. Лидеры США, Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений между государствами.

Кроме того, Украина подписала оборонный договор с Великобританией. Речь шла об оценке ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе.