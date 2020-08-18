Украина и Великобритания заключили ряд соглашений в оборонном секторе.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Таран на брифинге с британским коллегой Беном Уоллесом.

По его словам, основное внимание было уделено обсуждению актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Речь шла об оценке ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе, тенденциям и перспективам ее развития и путям реагирования на возникающие угрозы.

Отмечается, что министр поблагодарил британских партнеров за неизменную поддержку Украины и плодотворное двустороннее сотрудничество.

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