В четверг, 10 декабря, стало известно, что Конституционный суд Украины не будет открывать производство по представлению 48 народных депутатов относительно конституционности ограничения работы бизнеса во время карантина.

Решение не открывать производство приняла Большая палата КСУ. Об этом сообщается на официальном сайте КСУ.

"Вынесено определение об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления", - говорится в заявлении на сайте КСУ.

Ранее в Раде назвали главную проблему с КСУ.

Также Венецианская комиссия опубликовала решение по кризису с Конституционным судом. В документе говорится, что борьба с коррупцией является важным элементом государства, но также отмечается роль уважения Конституции.

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