Швейцарці запрошують туристів до "льодового собору" [ Редактировать ]
У Швейцарських Альпах для туристів відкрили так званий льодовий собор. Це печера всередині льодовика, понад 5 метрів заввишки, шириною близько двадцяти метрів.
Щороку її інтер'єр змінюється, бо влітку порожнина заповнюється водою. Восени її рівень спадає, а через зниження температури все знову замерзає - щоразу по-іншому.
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Печера всередині льодовика, понад 5 метрів заввишки, шириною близько 20 метрів - щороку її інтер'єр змінюється, бо влітку порожнину заповнюють водою
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