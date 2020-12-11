Наступний тиждень останній робочий для Верховної Ради. Планів як на місяць засідань. Це і бюджет, і продовження ще на рік закону про особливий статус для Донецька і Луганська, і рішення для виходу з конституційної кризи.

Тим паче, що вже з'явилися і висновки Венеційської комісії, щодо того, як тепер бути з Конституційним судом. Взагалі для України це доволі незвична практика звертатися до "Венеційки", щоб вирішити радше політичне питання, ніж юридичне.

Повна назва цієї структури Венеційська комісія "За демократію через право". І це орган Ради Європи, що дає оцінку законопроєктам та іншим правовим питанням у державах на континенті. Експерти комісії стверджують: наші судді справді допустили конфлікт інтересів під час розгляду подання про електронне декларування і ухвалили необґрунтоване рішення.

Тому треба не тільки повернути відповідальність за брехню в деклараціях, а й оновити закон про Конституційний суд. А ще змінити механізм добору суддів, додавши закордонних експертів, щоб призначати справді доброчесних кандидатів.

Однак і це ще не все серед завдань для депутатів. В Уряді залишається кілька вакансій немає повноцінних очільників Міністерства енергетики та Міністерства освіти й науки. Можливо, спробують призначити також вже наступного тижня.

А ще залишаються не ухваленими реформа СБУ і закон про референдум. Якщо до порядку денного внесуть хоча б ось це, депутати будуть зайняті цілодобово від понеділка до п'ятниці.