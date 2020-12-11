Розслабитися не можна навіть наодинці

Розслабитися не можна навіть наодинці - зрозумів цього тижня міський голова Білгорода-Дністровського, коли знайшов у кабінеті приховані відеокамери. Страх прослуховування паралізує вже не тільки чиновників вищого рангу та політиків, з яких усе починалося; очільникам та бізнесу в регіонах - теж не спокійно. І не тільки їм. Ось ви впевнені, що ніхто не замовив вас?

Тож, скільки коштує замовити "прослушку"? Та як убезпечитись, якщо підозрюєте, що і за вами стежать? Богдан Вербицький дізнавався.

Те, що знають двоє - знає... увесь світ?

Руслан Болгов, голова комісії з етики Асоціації детективів України, власник детективного агентства:

Рано или поздно информация уйдет в сторону "знатоков".

І не важливо хто ви! Президент, міністр, депутат чи прокурор - почують усіх!

Олександр Ольшанський:

Если конкретного человека надо послушать, то это всегда можно сделать.

Бо для цього є багато різних пристроїв "зчитування інформації".

Руслан Болгов, голова комісії з етики Асоціації детективів України, власник детективного агентства:

То есть, так называемые жучки, как многие их называют в народе.

Тобто "аналогові" засоби шпигунства. А ще є "електронні" та "віртуальні". Як вони працюють? Скільки коштують і головне, чи можна від них захиститися?

Чи задумувалися ви під час роботи: "чи стежать за мною через мої гаджети?"

"Або чи бачать мене через цю камеру?"А чи хотілося вам колись зробити ось так?

Але, чи допоможе це? Бо вас досі ще можуть чути. Стіни, як і стеля, мають вуха.

Віталій Граждан, міський голова Білгорода-Дністровського:

Под часы был приклеен регистратор, который имеет накопительный жесткий диск и туда записывалась вся информация.

Яку записували одразу три приховані камери. З новим мером Білгорода-Дністровського ми спілкуємося через відеозв'язок. Міський голова з нами говорить із того самого кабінету, де виявили шпигунські пристрої.

Віталій Граждан, міський голова Білгорода-Дністровського:

В датчиках по пожарной безопасности вмонтированы скрытые камеры. От них шли провода скрытые в коробах. К регистратору. Регистратор был приклеен под часами и спрятан.

Ось який вигляд це мало. Приховані камери прикріпили до стелі і замаскували під протипожежну сигналізацію. Ну а далі робота техніки. Провести кабелі, приєднати до передавача і добре замаскувати. У цьому "шпигунам" відоме правило допомагає: "хочеш щось сховати - постав на найвидніше місце". Непоміченим може залишитися навіть... звичайний диктофон!

Руслан Болгов, голова комісії з етики Асоціації детективів України, власник детективного агентства:

Который закамуфлирован под что-либо: зажигалка, флешка, ручка. Еще что-либо в таком плане. Часы там, очки.

Або розетка! Чи зарядний пристрій для мобільного (це взагалі тренд цього сезону). Ціна такого "контролю" невисока, асортимент широчезний. Встановити його можна будь-де. Під столом, або навіть... під водою!

Як у справі колишнього антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Тоді про його акваріум знала вся країна.

Мікрофон був просто приліплений до зовнішньої сторони акваріуму.

Я не закрию цю справу, тому що так треба! Розумієш, так не буде. - А если по закону? - Что по закону? По закону треба щоб прокурор закрив справу, треба підозру оголошувати.

Прослуховування не оминає і політичну верхівку України... Торік, приміром, усі дізналися про рівень знань з економіки експрем'єра Гончарука. Щоправда, сам тодішній очільник Кабміну факт переговорів із керівниками НБУ не підтвердив.

Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. Я полный профан в экономике.

Ще одна розмова (щоправда далекого 2016 року) спливла тільки зараз! На початку тижня, у мережі з'явився запис, в якому два чоловіки, за голосом схожих на президентів Білорусі та Вірменії, обговорювали конфлікт у Нагорному Карабасі. Чоловік подібний голосом до Лукашенка закликав співбесідника поступитися спірною територією. Не безкоштовно - за п'ять мільярдів від президента Азербайджану Алієва.

А почему я просто так должен отдавать? Я не понимаю... - Как просто так? Он заплатит. - Заплатит? - Он тебе предлагал пять миллиардов на первом этапе. - Ну и пусть. Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется.

Колишній очільник Вірменії факт переговорів підтвердив, але не прокоментував. І не розуміє, як усе це опинилося в мережі.

Якщо слухають прем'єрів і президентів - із їхнім рівнем охорони та безпеки, що ж тоді знають про нас?

Олександр Ольшанський, заступник голови Виконавчого комітету реформ:

Обычный разговор двух человек сидящих в ресторане можно записать там с метров 300. Это микрофон. Никакой жучок ставить не надо.

Та й купувати його не обов'язково! В інтернеті повно відеоуроків "юних шпигунів"!

Видны все конденсаторы, два резистора, транзистор, катушка, микрофон.

Крутить у руках телефон і жучок

Берем любой приемник и сканируем частоты. У меня нашло на 100, 6 Фм.

Та такі пристрої вже "виходять з обігу". Бо давно настала нова ера цифрова.

З ними ви постійно. У них шукаєте інформацію, залишаєте свої контакти і навіть відбитки пальців! А ще - надаєте повну базу даних!

Олександр Ольшанський, заступник голови Виконавчого комітету реформ:

Ваш телефон идеальное прослушивающее устройство. Вопрос только в том, чтобы его задействовать. Современный вирус - это средство удаленного управления. То есть, если он попал к вам на телефон, или к вам на компьютер, то кто-то может управлять этим компьютером так же, как и вы.

Руслан Болгов, голова комісії з етики Асоціації детективів України, власник детективного агентства:

Есть очень много ребят, которые спокойно могут подключиться к вашему компьютеру и получить всю информацию от вас. Поэтому очень прошу: не пользуйтесь бесплатными общественными WI-FI. Которые без парольные.

Не врятують навіть закриті "месенджери", через які ви ведете переписки, чи зідзвонюєтеся. Бо контролюють не саму програму, а весь пристрій! Але як тоді вберегтися від "всевидячого ока"? Не давати свій телефон нікому, періодично перевіряти на віруси та не встановлювати програми, в яких - сумніваєтеся.