Россия расширила список лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры. В "черный список" добавили 43 депутатов Верховной Рады Украины. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации России.

В перечень лиц, в отношении которых россияне ввели санкции, постановлением правительства Росси от 31 августа включены следующие парламентарии:

от "Европейской солидарности" - Петр Порошенко, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, Яна Зинкевич и другие.

от "Голоса" - Святослав Вакарчук, Кира Рудик, Сергей Рахманин, Ярослав Юрчишин и др.

от "Батькивщины" - Валентин Наливайченко, Сергей Тарута и др;

Нардеп Владимир Цабаль ("Голос") посчитал количество нардепов из каждой фракции, которых внесли в перечень:

"Голос" - 17;

"Батькивщина" - 11;

"ЕС" - 9;

Внефракционные - 4;

"Доверие" - 2.

Расширение санкционного списка нардеп прокомментировал так:

Это - признание нашей принципиальной, бескомпромиссной позиции в борьбе за освобождение оккупированных территорий. А этот конкретный список выглядит результатом голосования в июле за изменения в "Закон о Выборах», когда удалось добиться, чтобы в этом документе было прописано, что выборы на оккупированных территориях могут состояться "только по стандартам ООН". Это очень не понравилось нашим северным соседям.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит новые санкции против России за отравление Навального.