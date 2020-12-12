Полиция задержала 119 нарушителей в ходе субботней манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже. Об этом сообщили в МВД Франции, передает ТАСС.

Вечером 12 декабря колонна демонстрантов в сопровождении отрядов силовиков начала движение по бульвару Сен Мартен по направлению к площади Республики. По маршруту движения манифестантов были выставлены автобусы жандармерии и водометы. Колонну сопровождают усиленные отряды полиции.

Манифестация сопровождается стычками хулиганов с силами правопорядка. Первые беспорядки произошли на площади Шатле спустя несколько минут после начала акции протеста. По мере продвижения колонны демонстрантов по бульвару Севастополь в сторону площади Республики радикалы из ультралевой радикальной группировки "Черный блок" начали забрасывать полицейских камнями, а также подожгли скутер. Правоохранители в ответ начали оттеснять демонстрантов и применили водометы.

En ce samedi, plein soutien à nos commerces de proximité qui souhaitent simplement pouvoir reprendre leur activité.



Un immense merci à nos forces de l’ordre pour leur mobilisation et la protection des magasins de nos commerçants. @GDarmanin https://t.co/dKTO9bxNnr — Alain Griset (@alaingriset) December 12, 2020

Колонна манифестантов прибыла на площадь Республики около 18:20 по киевскому времени. Спустя 15 минут радикалы начали забрасывать жандармов бутылками, кидать в них петарды и шумовые гранаты. Полиция ответила водометами, а затем применила слезоточивый газ.

Площадь Республики в настоящий момент оцеплена, на ней находятся несколько тысяч демонстрантов. Силы правопорядка выстроены в несколько кордонов.

Manifestation à Paris: le syndicat Alliance Police Île-de-France détaille "une réussite" dans le maintien de l'ordre pic.twitter.com/idatqxPfRr — BFMTV (@BFMTV) December 12, 2020

Во многих крупных городах Франции уже третью субботу подряд проходят манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении в парламенте. Документ предусматривает тюремное заключение на один год и штраф в размере 45 тысяч евро за распространение фото, идентифицирующих полицейских. Критики законопроекта утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".

Ранее сообщалось, что в центре Парижа демонтировали нелегальный лагерь мигрантов.