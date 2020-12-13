В Киеве, 13 декабря прошел бой украинских проспектов супертяжелого веса - Владислава Сиренко (14–0, 13 КО) с Константином Довбыщенко (7–8–1, 4 КО). В результате 10-раундовой дуэли Владислав Сиренко победил соперника единогласным решением судей.

Стоит отметить, что на записках судей были зафиксированы такие числа: 97–94, 96–95, 98–93.

Читайте также Усик поднялся в рейтинге WBA

Победитель поединка получил пояс WBC Asia. Для Сиренко это 15-я победа в профессиональной карьере.

Как отметил Сиренко после боя, они рад победе, но еще есть над чем трудиться.

Ранее Сиренко провел бой с Кроленко в котором также победил.

Напомним, ранее Сиренко рассказал, как готовиться к боям, с кем часто спарингует и как попал в большой бокс.

Читайте также, британец Энтони Джошуа чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и защитил свои чемпионские пояса.

Как ранее сообщалось, Усик анонсировал бой за титул WBO в 2021 году, он планирует провести титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года. При этом неважно, кто будет его соперником.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.