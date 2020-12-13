Сиренко победил Довбыщенко и завоевал пояс WBC Asia [ Редактировать ]
В Киеве, 13 декабря прошел бой украинских проспектов супертяжелого веса - Владислава Сиренко (14–0, 13 КО) с Константином Довбыщенко (7–8–1, 4 КО). В результате 10-раундовой дуэли Владислав Сиренко победил соперника единогласным решением судей.
Стоит отметить, что на записках судей были зафиксированы такие числа: 97–94, 96–95, 98–93.
Победитель поединка получил пояс WBC Asia. Для Сиренко это 15-я победа в профессиональной карьере.
Как отметил Сиренко после боя, они рад победе, но еще есть над чем трудиться.
Ранее Сиренко провел бой с Кроленко в котором также победил.
Напомним, ранее Сиренко рассказал, как готовиться к боям, с кем часто спарингует и как попал в большой бокс.
Читайте также, британец Энтони Джошуа чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и защитил свои чемпионские пояса.
Как ранее сообщалось, Усик анонсировал бой за титул WBO в 2021 году, он планирует провести титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года. При этом неважно, кто будет его соперником.
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