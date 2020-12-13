Джошуа нокаутировал Пулева и сохранил чемпионские пояса (фото, видео) [ Редактировать ]
Британец Энтони Джошуа - чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и защитил свои чемпионские пояса.
Поединок проходил в Лондоне на О2 Арене.
Anthony Joshua Wins the Fight. 9th round knockout.— abdurahman (@abdurahhmman) December 12, 2020
HEAVY WEIGHT CHAMPION OF THE WORLD #JoshuaPulev pic.twitter.com/EtwgUI7HnR
Как сообщают СМИ, поединок между Джошуа и Пулевым начался очень осторожно, первые два раунда боксеры практически не выбрасывали удары, но уже в третьей трехминутке Джошуа обозначил свое преимущество, дважды отправив болгарина в нокдаун.
Anthony Joshua literally hit Pulev with four straight uppercuts. 😳 pic.twitter.com/bF6Jecayst— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
После этого Джошуа в 9-м раунде нокаутировал соперника и победил.
ANTHONY JOSHUA. BOOM. pic.twitter.com/I5T8H8aplR— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020
Стоит отметить, что после сегодняшнего выиграша следующий бой Джошуа обязан провести против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO.
Важно, что 31-летний Джошуа одержал 24-ю победу (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении, а 39-летний Пулев проиграл второй бой, в его активе 28 побед (14 - нокаутом).
фото: twitter
Следующий бой Джошуа обязан провести против украинца Александра Усика, который является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO.
Как ранее сообщалось, Усик анонсировал бой за титул WBO в 2021 году, он планирует провести титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года. При этом неважно, кто будет его соперником.
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