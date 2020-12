Британец Энтони Джошуа - чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO одержал победу над болгарином Кубратом Пулевым и защитил свои чемпионские пояса.

Поединок проходил в Лондоне на О2 Арене.

Anthony Joshua Wins the Fight. 9th round knockout.

HEAVY WEIGHT CHAMPION OF THE WORLD #JoshuaPulev pic.twitter.com/EtwgUI7HnR