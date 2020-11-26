Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик планирует провести титульный бой за пояс WBO в апреле 2021 года. При этом неважно, кто будет его соперником.

Об этом заявил со-промоутер украинца Александр Красюк в комментарии изданию Sky Sports.

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Усик является обязательным претендентом на этот титул, которым сейчас владеет британец Энтони Джошуа. Однако прежде чем провести поединок с украинцем, Джошуа намерен сойтись в ринге с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, с которым уже запланированы два боя в следующем году.

"Надеемся, Усик будет готов вернуться в апреле 2021 года и, надеемся, Джошуа будет готов выполнять необходимые правила обязательной защиты WBO. Если нет - мы будем драться за вакантный титул WBO с претендентом, которого назначит организация", - заявил Красюк.

Таким образом, следующим соперником Усика может стать второй номер рейтинга WBO Даниэль Дюбуа. На выходных британец проведет бой с непобежденным Джо Джойсом.

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