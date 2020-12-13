Хакеры украли данные Минфина США - СМИ [ Редактировать ]
Данные Министерства финансов, а также управления по коммуникациям и информации США были украдены хакерами. Они якобы действовали при поддержке иностранного правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Как сообщили в агенстве, хакерам доступен трафик электронной почты в этих ведомствах. Взломщики имели доступ к электронной почте сотрудников органов в течение нескольких ведомств.
Стоит отметить, что хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.
Важно, что в правительстве США обеспокоены случившимся. По этому поводу даже собирался Совет нацбезопасности и обороны. Они подозревают, что в будущем хакеры могут получить доступ к данным других ведомств.
В США в последние месяцы неоднократно заявляли об атаках хакеров, из последних - в октябре Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности в США (CISA) обнаружило хакерскую атаку на правительственные сети.
Как ранее сообщалось, хакеры украли 560 ГБ секретных данных у Ubisoft и Crytek.
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