У Києві люди з порушенням розвитку виготовляють свічки та підсвічники [ Редактировать ]
Свічки та підсвічники виготовляють у благодійному товаристві Києва люди із синдромом Дауна, аутизмом і порушеннями розумового розвитку. Свої вироби навіть продають. Та чи є попит на таку продукцію? З'ясовував Кирило Воронко.
Це маленька майстерня в одному з благодійних товариств. Тут люди з порушеннями розвитку власноруч виготовляють воскові свічки та підсвічники із цементу. Кажуть, робота доволі копітка.
Тетяна, клієнтка благодійного товариства "Джерела":
Вы знаете, это очень долгий процесс, для того чтобы сделать подсвечники - нужны некоторые технологии знать. Например, нужно знать сколько песка положить, сколько воды добавить и размешать так, чтобы оно было одной консистенции.
Цим особливим людям необхідна робота, тільки так вони відчувають себе повноцінними, каже психолог-волонтер Павло. Він працює з ними вже понад п'ять років.
Павло Рубан, психолог-волонтер у благодійному товаристві "Джерела":
Многие из них действительно не смогут работать, они не смогут выполнять тяжелые задачи. Для них важна какая-то занятость и это для них будет хорошо.
Декому з воском працювати важко, через фізичні обмеження. А ось замішувати цемент здатен кожен, каже психолог. Так і з'явилась ідея робити підсвічники. Коли ж про готові вироби написали в соцмережах - з'явились охочі їх придбати.
Павло Рубан, психолог-волонтер у благодійному товаристві "Джерела":
Если это можно куда-то реализовать, что бы это не делалось в стол, то это хорошо. Потому что тогда и ребята чувствуют свою важность, что они… их продукция ценится.
Однак учням подобається передусім сама справа.
Я очень рада, что мне Павел Геннадиевич предложил заниматься свечами и я этим буду заниматься.
Павло Рубан, психолог-волонтер у благодійному товаристві "Джерела":
Им вообще нравится все новое. Ну, потому что они живут в очень защищенном мире - это мир, дом, это центр реабилитации, дорога между ним и когда в этом мире возникает что-то новое, не вписывается в эту концепцию, им это интересно.
За три місяці умільці виготовили понад двісті виробів. Усі зароблені гроші витрачають на матеріали та власні потреби. І навіть отримали перше велике замовлення - сто підсвічників для однієї зі столичних пекарень. За виторг із такої партії - мріють нарешті придбати побутову техніку, якої їм так бракує.
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