На Донбасі минулої доби ворог 9 разів обстріляв українські позиції. З мінометів і гранатометів бойовики атакували поблизу Південного та Водяного. Окупанти застосували озброєння 82-го калібру. В українському війську без втрат.

А до Авдіївки сьогодні вперше за шість років прибув потяг, який сполучає фронтове місто зі столицею.

Авдіївський залізничний вокзал. Від початку бойових дій на Донбасі потяги міжобласного сполучення тут не курсують. Максимум електрички - і це рідкість. А сьогодні на станції свято. Оркестр, містяни з прапорцями. Усі зустрічають потяг зі столиці. Вперше за шість років.

Ольга, пасажирка потягу "Київ - Авдіївка":

Отлично, комфортно доехали. Связь с большими городами нам очень нужна была - мы ждали этого момента. И наконец-то, дождались!

Тетяна, зустрічальниця:

Я встречаю сына с соревнований. Ему понравилось, удобно. Толи ехать куда-то, толи вот встретил, и домой. Раньше в Константиновку за два часа, транспорт искали, ехали, там садились.

Раніше діставатися до найближчого великого вокзалу тут коштувало майже стільки ж, скільки й сам квиток до Києва, - розповідають містяни. Тепер усе змінилося.

Андрій, житель Авдіївки:

Їздили на таксі до Константинівки, а звідтіля - вже і не автобусом, а малим автотранспортом. Майже вартість потяга - за проїзд на таксі. Так що, це дуже важливо, дуже добре.

Схоже, що раді та щасливі не тільки жителі Авдіївки, а й самі залізничники.

Дмитро Ярошенко, начальник потяга "Київ - Авдіївка"

Первый рейс прошел хорошо, без замечаний. Пассажиры довольные. Сели в центре столицы - а приехали сюда. Без пересадок, не нужно электричек ждать. Слава Богу, что это случилось, дай бог Донецк следующий.

Примітно, що номер потяга - 136, саме з таким номером до війни існував маршрут зі сполученням "Авдіївка - Донецьк". Ну а місцева адміністрація обіцяє, що вже від завтра до вокзалу запустять нові автобусні маршрути.

Віталій Барабаш, голова Військово-цивільної адміністрації Авдіївки:

Зрозуміло, що станція знаходиться в старий частині міста, і не зручно навіть до нашого поселка Хіміків. І вже з завтра міські маршрути будуть скеровані на відправлення, та на прибуття - однозначно буде.

Потяг курсуватиме щоденно. "Поїзд на передову", - як його вже встигли охрестити. Адже лише за кілька кілометрів від вокзалу розташовані укріплення армійців - відома Авдіївська промзона.